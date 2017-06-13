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13.06.2017 12:57

В Молдавии хотят запретить российские теленовости

Демократическая партия Молдавии намерена зарегистрировать в парламенте законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, в том числе якобы российской.

По информации РИА Новости, об этом 13 июня сообщил глава партии Владимир Плахотнюк. Спикер парламента Молдавии Андриан Канду уточнил, что планируется исключить из эфира "новости и политико-аналитические передачи" российских телеканалов.

Ранее в парламенте Молдавии уже обсуждали проект об ограничении ретрансляции информационных и аналитических передач телеканалов из государств, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия). ОБСЕ, правозащитная организация Freedom House, оппозиция и гражданское общество Молдавии выступили против этих поправок. Позже поправки к кодексу о телевидении и радио были приняты без пункта о запрете на вещание информационных программ иностранных телеканалов.

Андриан Канду подчеркнул, что предлагаемый Демпартией законопроект не предполагает закрытия телеканалов. Он привел в пример Украину, которая полностью запретила иностранные телеканалы на законодательном и технических уровнях, а также балтийские страны, где запрещены информационные программы. По его словам, под законопроект, разработанный Демпартией, попадают страны, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Источник: РИА Новости


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