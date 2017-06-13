В коттеджном поселке «Озерный край» представлен новый проект домовладения

В коттеджном поселке премиум-класса «Озерный край», который строится компанией «Строительный трест» в Токсово, на берегу озера Вероярви, разработан новый проект индивидуального коттеджа площадью 336 кв. метров.

Двухэтажная комфортабельная вилла станет воплощением мечты об идеальном доме для большой семьи. Панорамное остекление коттеджа сориентировано на берег озера Вероярви и участок с сосновым лесом.

«Озерный край»

Первый этаж дома разделен на 2 зоны лестничным холлом. Первая – техническая зона с гаражом для двух автомобилей, гардеробной, котельной, прачечной, кабинетом, который при желании может быть переоборудован в гостевую комнату. Вторая – жилая зона с просторной гостиной с двусторонним камином и обеденной зоной с кухней. Через холл первого этажа можно сразу попасть на уличную террасу, не заходя в другие помещения.

На втором этаже коттеджа расположены три спальни с выходами на крытые террасы, каждая спальня оборудована отдельным санузлом и гардеробной. По желанию заказчика к дому может быть пристроен СПА-корпус с любым необходимым набором помещений.

Данный проект разработан архитектурной дизайн-студией ARHIVARIUS.

«Озерный край»

Коттеджный поселок «Озерный край» расположен в Токсово – одном из самых престижных уголков Всеволожского района Ленинградской области. Строительство комплекса ведется на уникальном полуострове, в окружении озера Вероярви и соснового леса. Благодаря удачному местоположению поселка, жители могут в полной мере оценить обширные рекреационные возможности и удобство быстрого транспортного сообщения с Петербургом.

В состав поселка войдут 14 индивидуальных домовладений площадью от 335 кв. метров с участками от 12 до 41 сотки. Всего в «Озерном крае» на выбор заказчику предложено 8 проектов вилл.

Домовладения в «Озерном крае» обеспечены всеми необходимыми централизованными инженерными коммуникациями: электричество, газ, водоснабжение, канализация. В настоящее время стоимость домовладения в проекте начинается от 33 млн рублей.

Справка о компании АО «Строительный трест»