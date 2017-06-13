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13.06.2017 12:35
2 Комментариев

Петербургская подземка продлит работу ради футбольных фанатов

Метрополитен почти на час продлит работу ряда станций в дни матчей Кубка конфедераций. Первая игра пройдёт в Петербурге в ближайшую субботу.
 
Как сообщили в пресс-службе подземки, 17, 22 и 24 июня станции будут открыты на вход до половины второго ночи. Впрочем, пассажирам станут доступны не все вестибюли. Так, после 23:00 нельзя будет воспользоваться входом и выходом станции «Невский проспект» на канале Грибоедова. Также в ночи после матчей не будет курсировать ночной челнок между «Адмиралтейской» и «Спортивной».

Не продлят работу и вестибюль-1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль-2 станции «Ленинский проспект», вестибюль-2 станции «Площадь Ленина», вестибюль-1 станции «Московская», а также вестибюли  «Технологического института – 1», «Площади Александра Невского – 2», «Достоевской» и «Спасской».

В метрополитене  предупредили, что купить БСК и активировать интернет-платёж можно будет до закрытия станций.

Справка:

Игры Кубка конфедераций пройдут в Петербурге с 17 июня по 2 июля. В нем примут участие 8 команд, матч открытия состоится в Северной столице (сборная России встретится со сборной Новой Зеландии). Игры также пройдут в Москве, Казани и Сочи.


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комментарии пользователей (2)
Buka
13 июня 2017 г. 13:46
все в кучу — пьяные дети и болельщики. Похоже лучше будет в центр не соваться.
alexey_leonov
13 июня 2017 г. 12:53
Ради болельщиков.
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