Еще
14:07 13.06.2017
Пришлите свою новость!
13:55
В Ленобласти сдали девять домов для расселения аварийного фонда
13:50
В Ленобласти тонны шпал сгорели после прокурорской проверки
13:45
Роналду обвинили в мошенничестве на 15 млн евро
13:34
Абитуриентам в России предложили «поступать правильно»
13:31
71-летняя петербурженка признана виновной в сопротивлении полицейским на Марсовом поле
13:19
В Приморье чиновница устроила ДТП, погибли четыре человека
12:57
В Молдавии хотят запретить российские теленовости
12:46
Организатор убийства Политковской умер в колонии
12:35
Петербургская подземка продлит работу ради футбольных фанатов
12:33
Автосалоны экс-партнера Андрея Аршавина пойдут с молотка
12:21
На выходных в НИИ скорой помощи госпитализировали двух «шашлычников»
12:15
По «Скандинавии» разбежались свиньи
12:11
На Глинки горела коммуналка в особняке конца XVIII века
12:10
В Пулково открылся пункт технической поддержки паспортов болельщиков
11:53
Гражданина Пакистана приговорили к смертной казни за богохульство в Facebook
11:46
Экс-глава ФСИН Реймер признан виновным в мошенничестве на 3,4 миллиарда
11:39
Смольный осенью начнет проектирование дорог к трем жилым кварталам
11:32
Пациенты Александровской больницы облачатся в экзоскелет
11:28
В Испании трап семь раз не мог состыковаться с самолётом на Петербург
11:24
Депутата Рады Парасюка заподозрили в нападении на генконсульство России
11:18
71-летняя участница протеста на Марсовом доставлена в суд под усиленной охраной
11:08
Вернувшийся из космоса червь отрастил вторую голову
11:00
Под Мюнхеном стрельба, есть раненые
10:47
В Госдуме предложили отдавать детей под опеку только после отказа всех родственников
10:41
Эксперт: Сделки на вторичном рынке могут быть затруднены из-за кадастровой оценки
10:37
Полиция «арендовала» Дзержинский суд для арестов митинговавших
10:33
Суд в Киеве запретил переименовывать проспект Ватутина в проспект Шухевича
10:29
Выбитый зуб полицейского на Марсовом поле обернулся уголовным делом
10:23
Время ожидания финской визы сократилось
10:17
Медведев выделил 314 млн на охрану Байкала
10:11
СМИ: ИГ разработало встроенные в ноутбуки бомбы
10:03
ГИБДД предупреждает о пробках на КАД
09:57
СК решает, что делать с брызнувшим в гвардейца из баллончика на митинге в Москве
09:49
В мясном магазине на Васенко нашли повешенного
09:41
Путин: Мне не снятся кошмары
09:33
Главу Пентагона потрясла низкая боеготовность армии США
09:25
В смертельном ДТП под Лугой пострадали две девочки
09:17
Петербурженку отправили к психиатрам за пробитую дверь полицейской машины
09:09
Директор телеканала «Культура» признал массовые увольнения сотрудников
09:01
В Петербурге украинец попался с полкило растительного наркотика
08:53
В СПЧ назвали действия протестовавших в Москве «безуспешной попыткой сорвать праздник»
08:45
Воры проломили пол в отделении «Уралсиба» на Пискарёвском
08:37
Евросоюз призвал власти РФ освободить задержанных 12 июня
08:29
Двое погибли в квартирном пожаре на Лёни Голикова
08:21
Прокуратура Турции вышла на предполагаемых заказчиков убийства российского посла
08:13
Путин обвинил США в поддержке чеченских террористов
08:05
В Забайкалье умер водитель разбившегося автобуса с паломниками
04:22
В отделах полиции ночуют 400 задержанных на Марсовом поле
02:11
Июньские «Диалоги» покажут Светлану Алексиевич и Льва Додина
00:20
Алексей Навальный арестован на 30 суток
00:13
Журналиста «Собаки.ру» оставят на ночь в отделе полиции
12/06
Девушка отсидит пять суток за то, что отказалась ехать в Удельный парк
12/06
ОНК: В 24 отделе полиции никого не били
12/06
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Николая Расторгуева
12/06
Очевидцы: В ДТП у Оредежа двое погибли, пострадали четверо, в том числе дети
12/06
Все судьи Дзержинского суда срочно вызваны на работу
12/06
Задержанную на Марсовом поле надувную утку доставят в суд
12/06
В отдел полиции на Большевиков к задержанному приехала скорая
12/06
Как медиацентр Смольного прокомментировал митинг на Марсовом
12/06
Тренер Грегуччи отправился на переговоры с «Зенитом»
12/06
«Зенит» готов платить Паредесу €3 млн в год
12/06
Полиция изучает видео нападения на сотрудника в Петербурге
12/06
ГУ МВД: Четверть задержанных на Марсовом - несовершеннолетние
12/06
Правительство Финляндии будет расформировано
12/06
Ночи Каравайчука у Дворцового моста продлили до пятницы
12/06
«Летучий Голландец» с задержанными на борту обреченно кружит по Петербургу
12/06
ДТП с автобусами: в Забайкалье уже 13 жертв, а в Крыму 20 пострадавших
12/06
На Марсовом поле задержан внук Бориса Стругацкого
12/06
Бутон сверхкрупной «Царицы ночи» покажут сегодня вечером
12/06
На греческом Лесбосе сильное землетрясение
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
13.06.2017 12:33

Автосалоны экс-партнера Андрея Аршавина пойдут с молотка

В Петербурге на продажу выставлены бывшие дилерские центры компании «БалтАвтоТрейд» предпринимателя Петра Тиньгаева, которая сейчас проходит процедуру банкротства. Как говорится в сообщении Российского аукционного дома от 13 июня, торги пройдут 29 июня. С молотка пойдут станции техобслуживания и бывшие дилерские центры в Выборгском районе города. Начальная цена трех лотов составляет 491 млн рублей.

Как отмечают в РАД, данные объекты можно переделать в супермаркеты. «Учитывая уже сложившуюся практику – например, сеть магазинов «Сезон» приобрела бывший дилерский центр Ford на Пулковском шоссе, а «Лента» купила два автоцентра — у «Атлант-М» и «Аларм Моторс»), мы ищем покупателей также и среди ретейла», – рассказывает Ольга Желудкова, руководитель департамента по работе с непрофильными и проблемными активами банков.

С иском о признании несостоятельными ООО «БалтАвтоТрейд» и ООО «БалтАвтоТрейд Ф.», которые ранее были дилерами автомобилей марки BMW и Volkswagen, обратился Сбербанк. Ранее их владелец Петр Тиньгаев стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, предприниматель предоставил Сбербанку ложный договор поручительства от имени бывшего форварда «Зенита» Андрея Аршавина. В результате банк предоставил ему сниженную процентную ставку 10,5% годовых. http://www.fontanka.ru/2016/03/14/092/

Андрей Аршавин действительно ранее являлся партнером Петра Тиньгаева. По данным СПАРК, в 2007 году он вместе с Петром Тиньгаевым учредил ЗАО «Автодор Экспресс» (АЭ). В июне 2009-го футболист стал соучредителем «БалтАвтоТрейд» (БАТ). Но к 2013-му он вышел из автомобильного бизнеса.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Форты Кронштадта уйдут за рубль
Как украсть на сайте госзакупок
Петербургский «Российский аукционный дом» стал электронной площадкой госзаказа
Вице-губернатору Албину запретили проводить «аукционы для избранных»
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06

Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"

Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
aeroflot.ru
09.06.2017 11:42

Аэрофлот вошел в топ-20 авиаперевозчиков мира по пассажиропотоку по версии британского агентства OAG

Аэрофлот вошел в топ-20 авиаперевозчиков мира по предельному пассажиропотоку по версии авторитетного британского агентства OAG.
www.newnordic-thailand.com
09.06.2017 09:00

В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup

В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания NewNordicGroup предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Автосалоны экс-партнера Андрея Аршавина пойдут с молотка
Дуров заявил о попытке подкупа сотрудников в США и давлении ФБР
Еврокомиссия получила мандат на переговоры с Россией по «Северному потоку – 2»
Airbus грозит перенести производство из Британии из-за последствий Brexit
Путин поддержал идею ограничить рост федеральных торговых сетей
Снят арест с российской собственности в Бельгии в рамках дела ЮКОСа
За девять месяцев в Петербурге задержали 40 гидов-нелегалов
«Газпром нефть» направила на дивиденды рекордную сумму
СМИ: Российские пилоты массово уезжают в Китай
Россия ограничила ввоз мяса и сыра из Бразилии
Торги ждут рекламную паузу
Шопинг уходит из Гостиного двора
Частникам закрыли небо
«Росатом»: США вернутся в Парижское соглашение
Итоги ПМЭФ 2017: пять вопросов о главном
Как США проводили из цивилизованного мира
Новый лоукостер ждут в Пулково
«Зависимость Финляндии от России - миф»
ПМЭФ-2017: Москва покрылась мхом, Петербург побледнел
Что дает ПМЭФ Петербургу
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Цвет авангарда: второе дыхание «Императорских садов России»

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

По «Скандинавии» разбежались свиньи

Полиция изучает видео нападения на сотрудника в Петербурге

Новости компаний
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06
Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
aeroflot.ru
09.06.2017 11:42
Аэрофлот вошел в топ-20 авиаперевозчиков мира по пассажиропотоку по версии британского агентства OAG
Аэрофлот вошел в топ-20 авиаперевозчиков мира по предельному пассажиропотоку по версии авторитетного британского агентства OAG.
www.newnordic-thailand.com
09.06.2017 09:00
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания NewNordicGroup предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
«Эталон»
06.06.2017 12:10
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» присвоен рейтинг на уровне ruA+
02 июня 2017 г. рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг кредитоспособности АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в соответствии с новой методологией (вступила в силу 18.04.2017) на уровне ruA+ (что соответствует рейтингу А+(I) по ранее применявшейся шкале)
«Эталон ЛенСпецСМУ»
05.06.2017 12:26
«Эталон ЛенСпецСМУ» и Санкт-Петербург подписали на ПМЭФ соглашение о намерениях реализовать первый в России проект ГЧП по строительству соцобъектов
2 июня 2017 года в рамках Петербургского Международного Экономического Форума состоялось подписание соглашения между АО «Эталон ЛенСпецСМУ», входящим в Группу «Эталон», и Санкт-Петербургом о намерениях реализовать первый в России проект ГЧП по строительству социальных объектов.
smi22.ru
31.05.2017 15:08
УБРиР взял «Золотой Меркурий»
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем в ежегодном конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП – 2017», который провела Торгово-промышленная палата РФ в пятницу, 26 мая в Москве.
Фотобанк firestock.ru
30.05.2017 15:27
Как сэкономить при эксплуатации зданий
Мы хотим дышать чистым воздухом, работать в тепле и уюте, и при этом меньше платить за свет, воду, тепло. В наше время одно не исключает другое — современные технологии и организация управления недвижимостью позволяют уменьшить вероятность всевозможных неприятностей
«Кивеннапа»
26.05.2017 15:48
«Кивеннапа» намерена погасить все выплаты и удвоить темпы ввода жилья
Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.
pixabay.com.ru
23.05.2017 15:00
Электронная подпись для ЕГАИС «Учет древесины и сделок с ней»
Как сообщает Минприроды России, с 1 июля 2017 года производители пиломатериалов будут обязаны вносить данные о сделках в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней.
УБРиР
23.05.2017 13:25
Агентство S&P повысило рейтинги долговых обязательств УБРиР
Агентство Standard&Poor’s (S&P) повысило краткосрочные рейтинги долговых обязательств Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в иностранной и местной валюте до уровня «В» с уровня «С».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.