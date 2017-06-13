Автосалоны экс-партнера Андрея Аршавина пойдут с молотка

В Петербурге на продажу выставлены бывшие дилерские центры компании «БалтАвтоТрейд» предпринимателя Петра Тиньгаева, которая сейчас проходит процедуру банкротства. Как говорится в сообщении Российского аукционного дома от 13 июня, торги пройдут 29 июня. С молотка пойдут станции техобслуживания и бывшие дилерские центры в Выборгском районе города. Начальная цена трех лотов составляет 491 млн рублей.

Как отмечают в РАД, данные объекты можно переделать в супермаркеты. «Учитывая уже сложившуюся практику – например, сеть магазинов «Сезон» приобрела бывший дилерский центр Ford на Пулковском шоссе, а «Лента» купила два автоцентра — у «Атлант-М» и «Аларм Моторс»), мы ищем покупателей также и среди ретейла», – рассказывает Ольга Желудкова, руководитель департамента по работе с непрофильными и проблемными активами банков.

С иском о признании несостоятельными ООО «БалтАвтоТрейд» и ООО «БалтАвтоТрейд Ф.», которые ранее были дилерами автомобилей марки BMW и Volkswagen, обратился Сбербанк. Ранее их владелец Петр Тиньгаев стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, предприниматель предоставил Сбербанку ложный договор поручительства от имени бывшего форварда «Зенита» Андрея Аршавина. В результате банк предоставил ему сниженную процентную ставку 10,5% годовых. http://www.fontanka.ru/2016/03/14/092/

Андрей Аршавин действительно ранее являлся партнером Петра Тиньгаева. По данным СПАРК, в 2007 году он вместе с Петром Тиньгаевым учредил ЗАО «Автодор Экспресс» (АЭ). В июне 2009-го футболист стал соучредителем «БалтАвтоТрейд» (БАТ). Но к 2013-му он вышел из автомобильного бизнеса.