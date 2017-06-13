На Глинки горела коммуналка в особняке конца XVIII века

Двадцать человек утром 13 июня ждут на улице, пока пожарные тушат дом фон Кистера в Адмиралтейском районе Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе городского МЧС, пожарных к четырехэтажному зданию по улице Глинки, 11 вызвали в половине одиннадцатого утра. Дым валил из окон последнего этажа, где располагается девятикомнатная коммунальная квартира. К 10:39 шесть расчётов были на месте.

Огонь полностью охватил одну из комнат площадью 16 квадратных метров. Из-за сильного задымления двадцать соседей по маршевой лестнице вывели на улицу. Через час пожар локализовали, сейчас идёт проливка пострадавшего от огня помещения.

По словам очевидцев, из-за пожарной техники, припаркованной на улице, движение затруднено.

Дом на углу улицы Глинки и Театральной площади построен в конце XVIII – начале XIX века. Четвёртым этажом здание обзавелось в 1875 году, примерно в это же время фасад переоформили в стиле итальянского Возрождения. С 2001 года особняк включён в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».