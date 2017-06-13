В Пулково открылся пункт технической поддержки паспортов болельщиков

В петербургском аэропорту, а также на воздушных вокзалах всех городов, принимающих Кубок конфедераций, начали работать пункты поддержки паспортом болельщиков. Они помогут тем, кто потерял или испортил свой въездной документ.

Как сообщает министерство связи и массовых коммуникаций РФ 13 июня, точки расположены также в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и аэропортах Казани и Сочи.

В них иностранные болельщики смогут получить дубликаты паспортов в случае потели или порчи, чтобы пройти контроль на границе. Паспорт болельщика, как писала «Фонтанка», дает иностранным гражданам и лицам без гражданства при покупке билета на матч Кубка право въезда на территорию России без оформления визы. У документа срок жизни ограничен с 7 июня по 12 июля 2017 года.

Получить паспорт можно легко оформив заявку на сайте http://www.fan-id.ru/.

Справка: Игры Кубка конфедераций пройдут в Петербурге с 17 июня по 2 июля. В нем примут участие 8 команд, матч открытия состоится в Северной столице (сборная России встретится со сборной Новой Зеландии). Игры также пройдут в Москве, Казани и Сочи.