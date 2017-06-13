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Спорт
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13.06.2017 12:10

В Пулково открылся пункт технической поддержки паспортов болельщиков

В петербургском аэропорту, а также на воздушных вокзалах всех городов, принимающих Кубок конфедераций, начали работать пункты поддержки паспортом болельщиков. Они помогут тем, кто потерял или испортил свой въездной документ.

Как сообщает министерство связи и массовых коммуникаций РФ 13 июня, точки расположены также в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и аэропортах Казани и Сочи.

В них иностранные болельщики смогут получить дубликаты паспортов в случае потели или порчи, чтобы пройти контроль на границе. Паспорт болельщика, как писала «Фонтанка», дает иностранным гражданам и лицам без гражданства при покупке билета на матч Кубка право въезда на территорию России без оформления визы. У документа срок жизни ограничен с 7 июня по 12 июля 2017 года.

Получить паспорт можно легко оформив заявку на сайте http://www.fan-id.ru/.

Справка: Игры Кубка конфедераций пройдут в Петербурге с 17 июня по 2 июля. В нем примут участие 8 команд, матч открытия состоится в Северной столице (сборная России встретится со сборной Новой Зеландии). Игры также пройдут в Москве, Казани и Сочи.


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XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
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