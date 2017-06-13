Гражданина Пакистана приговорили к смертной казни за богохульство в Facebook

В Пакистане мужчину приговорили к смертной казни за «богохульные комментарии» в Facebook. Об этом сообщает The Verge 13 июня.

Таймур Раза был осужден за публикацию негативных комментариев в адрес религиозных деятелей, в том числе пророка Мухаммеда. Раза вступил в диалог об исламе с другим мужчиной, который оказался правительственным агентом. Осужденный стал 15-м человеком, задержанным правительством по обвинению в богохульстве, за последний год.

В Пакистане богохульство является уголовным преступлением и карается смертной казнью.