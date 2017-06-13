«Волк с Уолл-стрит» приедет в Сестрорецк

13.06.2017 12:02

Большой Бизнес Фан Фестиваль (Big Business Fun Festival) - с 15 по 17 июня ждет всех, кто развивает бизнес - предпринимателей, менеджеров, руководителей компаний - в "Петровском Арсенале". Подробнее о главном бизнес-приключении года рассказывает один из организаторов BBFF-17 Александр Ружинский.

Хедлайнером Большого Бизнес Фан Фестиваля станет легендарный Джордан Белфорт. По его автобиографии Мартин Скорсезе в 2013 году снял фильм "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо Ди Каприо в главной роли. В рамках фестиваля Джордан Белфорт проведет 8-часовой бизнгес-тренинг.

Об этом, а также о том, что еще ждет участников фестиваля в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] рассказывает организатиор концепт-зоны "Стартап Белых ночей" Александр Ружинский:

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