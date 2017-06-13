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13.06.2017 11:46

Экс-глава ФСИН Реймер признан виновным в мошенничестве на 3,4 миллиарда

Замоскворецкий суд Москвы 13 июня начал оглашать приговор бывшему директору Федеральной службы исполнения наказаний, который обвиняется в махинациях при госзакупках электронных браслетов для подследственных. Судья признала Александра Реймера и его подчиненных – Николая Криволапова и Виктора Определенова – виновными.

Как сообщают СМИ, помимо мошенничества экс-директору вменялось злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, Реймер пролоббировал закупку электронных браслетов у единственного предприятия — НПО «Мета», по завышенной цене.

После этого директор НПО якобы делил с руководителем ФСИН выручку. В результате 2,3 миллиарда рублей из бюджета пошли на цели, не связанные с функциями ведомства, а 1,3 – были похищены.

Прокуратура в ходе прений сторон просила для Реймера девять лет колонии и 1 млрд руб. штрафа. Помимо этого ФСИН заявил гражданский иск 3,4 миллиарда рублей.

Экс-глава ФСИН был задержан в 2015 году по итогам исследования правоохранительными органами проверки Счетной палаты. Реймер возглавлял пенитенциарное ведомство с 2009 по 2012 год.


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