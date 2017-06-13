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13.06.2017 11:39

Смольный осенью начнет проектирование дорог к трем жилым кварталам

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга осенью приступит к разработке проектной документации для подъездных дорог к трем крупным жилым кварталам. Деньги возьмут в бюджете после его корректировки.

Как рассказали в КРТИ 13 июня, речь идет о трех из семи кварталов, которые ранее попали в перечень «первоочередных» для подключения к улично-дорожной сети. В списке новое жилье, которое строится вдоль Петрозаводского шоссе и Советского проспекта — на разработку документации потратят 48 млн рублей. Кроме того, называется квартал в том же Невском районе, ограниченный Октябрьской набережной, Русановской улицей и административной границей Санкт-Петербурга (41,8 млн рублей). Третий, и самый дорогой, пункт — это намывные территории Васильевского острова, где дороги спроектируют за 66,1 млн рублей. Средства выделены в рамках последних корректировок бюджета. Чиновники утверждают, что темпы возведения жилья значительно опережают дорожное строительство. При этом застройщики обещают будущим жильцам развитую дорожную инфраструктуру без учета существующих городских планов. «В результате страдают жители новостроек, обманываются ожидания, – говорит глава КРТИ Сергей Харлашкин. – Вызывает опасение тот факт, что такой подход строительных компаний стал буквально системным».

Ранее «Фонтанка» писала, что в Смольном составлен список из семи кварталов, дороги к которым необходимо строить в первую очередь. Кроме трех названных, там числятся жилой квартал в Красносельском районе, ограниченный Петергофским шоссе, ул. Маршала Мерецкова, перспективным продолжением пр. Ветеранов, пр. Будённого; жилой квартал в Северо-Приморской части Санкт-Петербурга; жилой квартал в Пушкинском районе, ограниченный Колпинским шоссе, Промышленной ул., Торопецкой ул., Северской ул. (микрорайон «Славянка»); жилой квартал в пос. Шушары Пушкинского района. В ближайшие 7 лет на подключение их к дорожной сети потребуется порядка 50 млрд рублей.


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