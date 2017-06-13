В Испании трап семь раз не мог состыковаться с самолётом на Петербург

В распоряжении «Фонтанки» оказалась фотография обшивки самолёта авиакомпании «Россия», которую повредило трапом в аэропорту Барселоны. Вылет пришлось отменить, а туристов пересадить на другие рейсы.

Как сообщили «Фонтанке» пассажиры 13 июня, инцидент произошёл накануне, когда на борту уже были люди. Трап безуспешно пытался подъехать к самолёту: свидетели насчитали не меньше семи попыток, три из которых закончились ударом по фюзеляжу. Пассажиры отмечают, что сила была такой, что самолёт ощутимо качнуло. Больше всего, по их словам, были напуганы в хвостовой части.

В настоящее время повреждённое воздушное судно всё ещё находится в аэропорту Барселоны. Оценку дефектов проводят специалисты.

Напомним, из-за сквозного отверстия обшивки одной из дверей рейс FV 5732 Барселона – Москва, который должен был вылететь воскресным утром, отменили. Больше сотни российских туристов вынужденно вернулись в отель. На родину их возвращают другими самолётами авиакомпании.