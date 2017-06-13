Вернувшийся из космоса червь отрастил вторую голову

Плоский червь, который провел на борту Международной космической станции пять недель, смог отрастить вторую голову, сообщает 13 июня Yahoo News со ссылкой на исследователей из американского университета Тафтса.

Плоских червей часто используют в научных исследованиях из-за их способности к регенерации после ампутации части туловища. Согласно исследованию, червю, которого отправили на МКС на ракете компании SpaceX, перед отправкой ампутировали часть тела. Он – вместе с несколькими сородичами – провел на станции пять недель в специальной емкости, наполненной водой и воздухом. После возвращения его исследовали около 20 месяцев. И, как утверждают ученые, на месте ампутированной части выросла вторая голова.

Более того, по данным исследователей, когда червю ампутировали обе головы, он вновь отрастил их. Ученые сообщают, что черви, побывавшие в космосе, и ранее проявляли необычные свойства, например, разделялись на два уникальных организма.

Исследователи не исключают, что новые способности червей объясняются не столько пребыванием в космосе, сколько перенесенным во время полета перепадом температур.

Однако специалисты заявляют, что эти открытия могут в будущем помочь при организации пилотируемого полета на другие планеты.