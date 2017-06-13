Под Мюнхеном стрельба, есть раненые

Недалеко от Мюнхена в Германии на железнодорожной станции Unterfoehring неизвестный устроил стрельбу. Как сообщает 13 июня ВВС, несколько человек ранены, в том числе тяжело ранен полицейский. Однако Агентство Франс пресс сообщает, что пока достоверно не установлено, кто был ранен – полицейский или сам нападавший.

В Твиттере полиция передает, что один человек был задержан. Место происшествия оцеплено.

Радио Баварии сообщило, что, возможно, инцидент носит не террористический, а криминальный характер.