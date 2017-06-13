Суд в Киеве запретил переименовывать проспект Ватутина в проспект Шухевича

Окружной административный суд Киева 12 июня запретил Киевскому городскому совету подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

"Запретить Киевскому городскому совету подавать на подпись и публиковать решение сессии депутатов Киевского городского совета от 01.06.2017 касательно переименования проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича до вынесения решения по делу..." – говорится в фотокопии решения, опубликованной на странице матери бывшего депутата украинского парламента от Партии регионов Ирины Бережной Елены Бережной в фейсбуке.

1 июня Киевский городской совет проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича ("за" – 69 депутатов из 120).

Националист Роман Шухевич в 1944 – 1950 гг. был главнокомандующим Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ).