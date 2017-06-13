71-летняя участница протеста на Марсовом доставлена в суд под усиленной охраной

Задержанные на Марсовом поле доставлены в Дзержинский суд Петербурга под усиленной охраной, среди них есть 71-летняя петербурженка. Дела об участии в митинге рассматриваются в закрытом режиме, весь суд на два дня заблокировала полиция.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», утром 13 июня к Дзержинскому суду подъехал первый автобус с участниками массового протеста на Марсовом поле в День России. Из него вывели десять человек, в том числе трех женщин. Среди них есть 71-летняя задержанная по фамилии Черная. Все они провели ночь в 29-м отделе полиции. В суд доставленных завели под бдительным контролем омоновцев. Дела рассматриваются в отсутствие прессы и наблюдателей. Вход в суд охраняет полиция.

По данным «Фонтанки», первым наказание получил петербуржец Васильев. Он арестован на десять суток и оштрафован на десять тысяч рублей. Похожее решение вынесено накануне в отношении Ангелины Высоцкой.

Всего полиция составила 1202 протокола в отношении 561 задержанного. Их будут привозить по десять человек. Предполагается, рассмотрение материалов займет два дня. Весь судебный состав, не находящийся в отпуске, вынужден заниматься полицейскими протоколами. Текущие дела отложены на неопределенный срок.

Митинг на Марсовом поле 12 июня собрал десять тысяч человек. Участники задерживались за отказ ехать в Удельный парк, где власти согласовали антикоррупционную акцию. Полиция изъяла у митингующих надувную утку. Не исключалось, что она будет предъявлена в суд в качестве вещественного доказательства, но к настоящему времени ее не привезли.