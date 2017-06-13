В Госдуме предложили отдавать детей под опеку только после отказа всех родственников

Посторонним людям могут разрешить брать детей под опеку и попечительство лишь после письменного отказа всех близких родственников ребенка от исполнения этих прав на возмездных условиях.

Соответствующий законопроект будет внесен в парламент на рассмотрение членом комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергеем Вострецовым, передает RT 13 июня.

По его словам, данное требование лишит органы опеки возможности необоснованно отказывать родственникам ребенка в опеке или же попечительстве над ним.

«Если родственники хотят взять ребёнка на возмездную опеку, а посторонние люди безвозмездно, то нередки случаи, когда предпочтение часто отдается последним, а родственников обвиняют в корысти. При этом часто приемные родители, взяв на попечение ребёнка, впоследствии оформляют возмездную опеку и получают за него деньги», — сказал депутат.

При этом Вострецов предлагает также разрешить опекунам или попечителям брать на воспитание не более трех детей, за исключением случаев, когда дети являются родными братьями и сестрами.