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13.06.2017 10:37
10 Комментариев

Полиция «арендовала» Дзержинский суд для арестов митинговавших

Дзержинский суд Петербурга на двое суток прекратил привычную работу. Все судьи будут заняты рассмотрением полицейских протоколов на участников митинга против коррупции. Никого из слушателей не пускают.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», утром 13 июня на двери суда появилось объявление о том, что все назначенные на ближайшие два дня дела сняты с рассмотрения. Не принимаются также исковые заявления.

Полиция «арендовала» Дзержинский суд для арестов митинговавших

Нештатную ситуацию вызвала активность полиции, которая, по данным «Фонтанки», составила 1202 административных протокола после митинга на Марсовом поле. Каждый задержанный участник удостоился двух протоколов – по статье 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции) и 19.3 (неповиновение распоряжению полиции). Соответственно, количество задержанных составляет 561 человек.

У Дзержинского дежурят ОМОН и автомобиль ДПС. В суд никого не пускают и не пустят. Объявлено, что вход возможен только для ознакомления с делами в гражданской и уголовной канцеляриях, но и таким образом попасть внутрь невозможно, если нет статуса участника дела.

Накануне суд рассмотрел первый материал по участию в митинге. Петербурженка Ангелина Высоцкая арестована на пять суток и оштрафована на десять тысяч рублей.

Акция на Марсовом поле 12 июня, напомним, собрала десять тысяч участников – примерно столько же, сколько первый антикоррупционный митинг Навального 26 марта.


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комментарии пользователей (10)
lachavoje
13 июня 2017 г. 12:04
raniri: За 100 последних лет созданы такие низы, которые уже ничего, кроме соседской бутылкикурицы, хотеть не способен.
dddmmm
13 июня 2017 г. 11:37
Режим извивается в последних агониях. Надеюсь, они будут недолгими...
raniri
13 июня 2017 г. 11:30
Как писал классик нужна ситуация при которой, низы не хотят, а верхи не могут Сейчас нет оснований для смены строя (системы) и борьбы за это нет. Речь идет только о смене команды/клана/персоны. Пока все ресурсы, деньги, земля, каналы связи, трубы для сырья и пр. находятся в руках конкретных людей, то мы будем жить так, как они захотят. Это наши хозяева, хотим мы это, или не хотим, никому не важно.
Jorgen
13 июня 2017 г. 11:30
Дмитрий Н: Для режима слово "конституция" является неприемлемым. Кто-то что-то когда-то понаписал, а теперь хотят, чтобы режим этому следовал? Не дождётеся.
lachavoje
13 июня 2017 г. 11:27
Циник:
Может сразу стадион взять в аренду? Массово завезли,содержали и там же судили....
— расстреляли!
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