Полиция «арендовала» Дзержинский суд для арестов митинговавших

Дзержинский суд Петербурга на двое суток прекратил привычную работу. Все судьи будут заняты рассмотрением полицейских протоколов на участников митинга против коррупции. Никого из слушателей не пускают.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», утром 13 июня на двери суда появилось объявление о том, что все назначенные на ближайшие два дня дела сняты с рассмотрения. Не принимаются также исковые заявления.

Нештатную ситуацию вызвала активность полиции, которая, по данным «Фонтанки», составила 1202 административных протокола после митинга на Марсовом поле. Каждый задержанный участник удостоился двух протоколов – по статье 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции) и 19.3 (неповиновение распоряжению полиции). Соответственно, количество задержанных составляет 561 человек.

У Дзержинского дежурят ОМОН и автомобиль ДПС. В суд никого не пускают и не пустят. Объявлено, что вход возможен только для ознакомления с делами в гражданской и уголовной канцеляриях, но и таким образом попасть внутрь невозможно, если нет статуса участника дела.

Накануне суд рассмотрел первый материал по участию в митинге. Петербурженка Ангелина Высоцкая арестована на пять суток и оштрафована на десять тысяч рублей.

Акция на Марсовом поле 12 июня, напомним, собрала десять тысяч участников – примерно столько же, сколько первый антикоррупционный митинг Навального 26 марта.