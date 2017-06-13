Выбитый зуб полицейского на Марсовом поле обернулся уголовным делом

Следственный комитет поздно вечером 12 июня возбудил дело о травмировании сотрудника ГУ МВД на Марсовом после во время разгона оппозиционной акции.

Как стало известно «Фонтанке», после изучения видео ГСУ СК РФ по Петербургу признало действия участников антикоррупционного митинга «применением насилия в отношении представителя власти» (статья 318 УК РФ). Пострадавшим в рамках дела признан сотрудник патрульно-постовой службы Центрального района, которому, по предварительной информации, выбили зуб.

Поводом для проверки стал инцидент у памятника Жертвам революции. Во время задержаний участники протестов оказали полицейским сопротивление. Один из митингующих, в светлой ветровке, нанес бойцу ОМОН удар в спину. Сотрудник правопорядка попытался догнать обидчика, но споткнулся о случайно или намеренно выставленную ногу.

Ранее стало известно, что в Москве тоже возбуждено дело – после того, как выяснилось, что при разгоне участников акции на Тверской улице сотрудник Росгвардии получил ожог глаза (ему брызнули в лицо из газового баллончика). СК РФ уверяет, что оппозиционер задержан и сейчас решается вопрос о том, что с ним дальше делать.