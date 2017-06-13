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13.06.2017 10:29
2 Комментариев

Выбитый зуб полицейского на Марсовом поле обернулся уголовным делом

Следственный комитет поздно вечером 12 июня возбудил дело о травмировании сотрудника ГУ МВД на Марсовом после во время разгона оппозиционной акции.

Как стало известно «Фонтанке», после изучения видео ГСУ СК РФ по Петербургу признало действия участников антикоррупционного митинга «применением насилия в отношении представителя власти» (статья 318 УК РФ). Пострадавшим в рамках дела признан сотрудник патрульно-постовой службы Центрального района, которому, по предварительной информации, выбили зуб.

Поводом для проверки стал инцидент у памятника Жертвам революции. Во время задержаний участники протестов оказали полицейским сопротивление. Один из митингующих, в светлой ветровке, нанес бойцу ОМОН удар в спину. Сотрудник правопорядка попытался догнать обидчика, но споткнулся о случайно или намеренно выставленную ногу.

Ранее стало известно, что в Москве тоже возбуждено дело – после того, как выяснилось, что при разгоне участников акции на Тверской улице сотрудник Росгвардии получил ожог глаза (ему брызнули в лицо из газового баллончика). СК РФ уверяет, что оппозиционер задержан и сейчас решается вопрос о том, что с ним дальше делать.

Справка:

12 июня в десятках городов России прошли антикоррупционные акции протеста. В Петербурге, по данным «Фонтанки», на Марсовом поле собрались десять тысяч человек, из них 400 были задержаны и остались ночевать в отделах полиции.


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комментарии пользователей (2)
gri
13 июня 2017 г. 12:16
молодец полицай, теперь и квартирку получит.
Hohmach
13 июня 2017 г. 12:14
Выбить зуб полицейскому бесспорно — уголовное правонарушение. Но в данном случае это он выбил его себе сам в виду неосторожности и неловкости. Недоработки экипировки и физической подготовки. Многие мотоциклисты, велосипедисты, роллеры и т.д., и т.п. по форс-мажорным обстоятельствам падают на асфальт, но далеко не все при этом теряют зубы и особенно, если профессионалы. А разве экипировка "космонавтов" и их способность отжиматься по нормативу не для офисного планктона не подразумевает профилактики таких травм? И что, виноват тот, кто просто смывался, а не дрался, или тот, чью, может быть, выставленную в шаге, ногу бегущий супермен проигнорировал? Имплантанта ему и здоровья, как и зарплаты, и премии за бюджетный счёт. И соответствующих тренировок в, свободное от задержаний правонарушителей, служебное время.
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