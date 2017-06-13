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13.06.2017 10:17

Медведев выделил 314 млн на охрану Байкала

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 313,77 млн руб. на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. Документ подписан 9 июня.

Реконструкция предусмотрена федеральной целевой программой «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы». На сайте правительства отмечается, что принятое решение поможет сократить объемы сбросов сточных вод в Байкал и улучшить экологическую обстановку в городе.

В Минприроды надеются решить проблему загрязнения Байкала строительством очистных сооружений в Улан-Удэ. Региональные власти оценивают стоимость проекта в 2,7 млрд руб., по другим оценкам, стоимость очистных сооружений может достигать 8 млрд руб. Однако экологи считают, что городские стоки — это не единственный источник загрязнения.

 

 

Источник: "Коммерсантъ"


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09.06.2017 12:50
«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов
Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
www.newnordic-thailand.com
09.06.2017 09:00
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания NewNordicGroup предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
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