О чем Путин рассказал Стону. Часть первая.

Каналом Showtime начал показывать интервью президента РФ Владимира Путина американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну. «Фонтанка» посмотрела за вас первую часть.

В показанном минувшей ночью интервью российский лидер спрашивает у режиссера, приходилось ли тому быть битым. «Да», – ответил тот. Тогда Путин сообщил, что Стоуну предстоит пострадать из-за сделанного им фильма. Который за рубежом уже называют «дико безответственным любовным посланием».

О гонке вооружений

После просмотра сатирического фильма Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу», российский президент сказал:

«Вы знаете, тут есть, о чем задуматься. Потому что при всей фантастичности того, что мы видим на экране, есть вещи, которые являются серьезными вполне и предупреждающими о реальных опасностях. Некоторые вещи он угадал даже с технической точки зрения».

При этом он отметил, что со времен гонки вооружений президента Трумэна с Советским Союзом «мало что изменилось». «Современные системы вооружения стали сложнее, – сказал Путин. – И вот эта идея оружия возмездия и невозможность управления этой системой с какого-то момента. Они все достаточно актуальны и для сегодняшнего дня. Стало еще сложнее и еще опаснее».

После просмотра режиссер преподнес диск с фильмом в подарок президенту, но выяснилось, коробка пуста – диск забыли в проигрывателе. «Типичный американский подарок», – пошутил Путин.

О человеческом капитале и банкротстве

Стоун напомнил Путину о любимом президенте консерваторов – Рональде Рейгане. Он был известен тем, что строго придерживался своего расписания: в 18 часов уже покидал Белый дом, затем рано ужинал и смотрел телевизор с супругой.

«Счастливый человек. Очень организованный. И это, безусловно, было его большим преимуществом», – отреагировал Путин.

«Он делегировал полномочия тем, кто был рядом с ним», – отметил режиссер.

«Здесь надо две проблемы решить. Найти правильных людей и делегировать им полномочия, – парировал президент и, признав, что у него довольно много работы, сказал, что старается делать именно так. «Только у нас разница большая. Рейган все-таки возглавлял Соединенные Штаты. А какие бы ни были сложности и проблемы, они несопоставимы со сложностями и проблемами, которые переживала Россия в конце 1999 – в 2000-м году, – уточнил Путин. – Быть на грани банкротства и быть банкротом – это все-таки разные вещи.

О дочках, внучках и зятьях

Путин рассказал Стоуну, что договорился пообедать с двумя своими дочерьми сразу после встречи с режиссером.

«У них есть своя семейная жизнь и мы встречаемся», – объяснил президент.

«Так вы дедушка?» – уточнил Стоун и, получив утвердительный ответ, спросил, хороший ли из Путина дедушка и часто ли он играет с внуками.

«Очень редко, к сожалению», – признался президент.

«Бывает, что ваши зятья спорят с вами, высказывают мнение, отличное от вашего?»

«Бывает, и отличное. Мы не спорим, мы, скорее, дискутируем».

«И дочери тоже?»

«Да, и они тоже. Они не занимаются политикой, не занимаются никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием».

О вмешательстве в дела других стран

Стоун сообщил своему высокопоставленному собеседнику, что у того есть серьезное влияние на США, например, если он скажет, что не симпатизирует Трампу, американскому президенту это будет на руку.

«Мы, в отличие от многих наших партнеров, никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран. Это один из принципов нашей работы», – ответил Путин.

О распорядке дня

«Как прошел ваш день?» – поинтересовался Стоун.

«В работе. Встречался с коллегами, – начал, как ребенку, объяснять ему Путин. – Пообсуждал вопросы, связанные с внутренней политикой, с безопасностью, по экономическим вопросам поговорил неоднократно с министром финансов, с моим помощником по экономическим вопросам. Встретился с председателем парламента, с министром обороны, с министром внутренних дел».

А вот так выглядит «экспортное» объяснение того, что такое Совбез: «Я уже много лет назад организовал небольшой состав из руководителей спецслужб и силовых ведомств. Мы назвали это совещанием Совета безопасности. Регулярные встречи раз в неделю».

О предшественниках

«У него, как и у каждого из нас были свои проблемы, но были и свои сильные стороны, сказал Путин о Борисе Ельцине, выслушав намек Стоуна на то, что у предшественника Путина были серьезные проблемы с алкоголем. – Одна из этих сильных сторон заключалась в том, что он никогда не уклонялся от личной ответственности. Он был в состоянии эту личную ответственность брать на себя. Но, а то, что вы сказали – да, чего греха таить, это тоже было»

Ни генсек СССР Михаил Горбачев, ни его соратники толком не знал, какие именно перемены нужны в стране.

«Я могу с полной уверенностью сказать, что они не понимали, какие нужны перемены и как их добиться, – сказал Путин. – Его заслуга в том, что он почувствовал необходимость перемен, это правда, и попытался менять саму систему. Проблема заключалась в том, что она сама по себе была негодная»

Кто вырастил террористов

«Аль-Каида (запрещенная на территории России террористическая организация) – не результат нашей деятельности, – заявил Путин. – Это результат деятельности наших американских друзей. Это началось еще со времен советской войны в Афганистане. Когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане. Американцы сами вырастили и Аль-Каиду, и бен Ладена»

О неправильных олигархах

Олигархи, покинувшие Россию, не захотели работать по справедливым законам, потому что свои капиталы они получили в результате налаживания особых отношений с властью. «Им было сказано, что никто не посягает на собственность, наоборот, государство будет защищать собственность, даже если прежние законы были не очень справедливые, – сказал Путин. – Но закон есть закон. Это тоже одно из правил. Я представителям большого бизнеса сказал, это был откровенный честный разговор, прежние схемы должны прекратить свое существование. Законы должны быть гораздо более справедливые, а бизнес должен нести большую социальную ответственность».

Воспитала улица, дзюдо – изменило к лучшему

Путин признался в интервью, что был поздним ребенком у родителей, которые до этого потеряли двух детей, причем одного— во время блокады Ленинграда.

«Я жил в очень свободном режиме, существовал, много времени проводил на улице, во дворе, – вспомнил президент свое детство. – С тех пор, как я начал заниматься дзюдо, это начало менять жизнь в лучшую сторону».

Что обещал Буш-младший

«У нас сложилось абсолютно устойчивое мнение, что наши партнеры американские на словах говорят о поддержке России, говорят о готовности к сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России», – заявил Путин своему собеседнику.

В частности, президент имел в виду чеченские войны, во время которых США вставали на сторону боевиков. «Если говорить о политической поддержке, это не нуждается в доказательствах. Это же публично делалось, открыто, – сказал Путин. – А что касается оперативной поддержки, финансовой — у нас есть такие доказательства и, более того, некоторые из них мы даже представили нашим американским коллега». По словам Путина, экс-президент США Джордж Буш-младший обещал разобраться с теми, кто был замечен российской стороной в такой поддержке.

«Ты свободен»

Когда в 1999 году Борис Ельцин предложил Путину стать премьер-министром, тот сначала отказался, так как понимал, что это решение радикально изменит его жизнь.

«Взять на себя ответственность в той ситуации за Россию – это очень непростое дело. И откровенно говоря, я ведь не знал тогда, какие окончательно планы в отношении меня у президента Ельцина, и я не знал, как долго смогу это делать, потому что в любую секунду президент мог сказать: "Ты свободен", – рассказал Путин.

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«Фонтанка.ру»