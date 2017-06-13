СК решает, что делать с брызнувшим в гвардейца из баллончика на митинге в Москве

Уголовное дело возбуждено в отношении злоумышленника, распылившего слезоточивый газ в лицо силовику в ходе несанкционированной акции 12 июня в Москве, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника Росгвардии", — сказала она.

По данным следствия, 12 июня во время несанкционированной акции на Тверской улице один из ее участников распылил слезоточивый газ в глаза сотруднику ОМОН ГУ Росгвардии по Москве, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. В результате правоохранитель получил ожог глаз, ему была оказана медицинская помощь.

Отмечается, что подозреваемый задержан, следствие планирует предъявить ему обвинение и решить вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице в Москве приняли участие порядка 4,5 тысячи человек, 150 человек были задержаны.

Ранее член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин, присутствовавший на протестных митингах в Москве в понедельник в качестве общественного наблюдателя, оценил действия полиции в ходе несогласованной акции на Тверской улице как в целом адекватные.