В мясном магазине на Васенко нашли повешенного
Полиция выясняет обстоятельства смерти уроженца Таджикистана в Калининском районе Петербурга. Рядом с его телом, найденным в торговой точке, лежала записка.
Как стало известно «Фонтанке», мёртвого обнаружили в продуктовом магазине на улице Васенко, 3/4. Тело заметили в отделе с мясом около половины одиннадцатого утра 12 июня. Прибывшие на место полицейские установили, что погибшему 47 лет, он приехал из Таджикистана и последние полтора месяца прожил без регистрации в Северной столице.
По предварительной информации, мигрант владел продуктовым магазином, из-за которого накопил большие долги.