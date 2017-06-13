Главу Пентагона потрясла низкая боеготовность армии США

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что был шокирован последствиями секвестрации бюджета для американских вооруженных сил.

«Четыре года спустя (после отставки) я вернулся в Пентагон, и я был потрясен состоянием нашей боеготовности. Ни один враг не нанес большего ущерба нашим вооруженным силам, чем секвестр бюджета. В такую ситуацию мы входили в течение большого количества лет. И чтобы выбраться из нее, потребуются годы растущего финансирования и стабильных бюджетов», — заявил Мэттис на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Также глава Пентагона обратился к сенату с просьбой о предоставлении доступа к информации о предложенном президентом США Дональдом Трампом оборонном бюджете на 2018 год. Мэттис попросил дать ему разрешение на закрытие лишних военных баз на территории США и приобретение на сэкономленные средства вертолетов, истребителей или атомных подводных лодок.

«По нашим прогнозам, должным образом приложенные усилия по закрытию военных баз приведут к получению на ежегодной основе средств в размере двух миллиардов долларов или более. Это достаточно для приобретения 300 боевых вертолетов Apache, или 120 Super Hornet (истребителей-бомбардировщиков четвертого поколения), или четырех атомных подводных лодок класса Virginia. Конгрессу необходимо дать разрешение на закрытие расположенных в США ненужных военных баз в 2021 году», — цитирует ТАСС Мэттиса.

Он подчеркнул, что Пентагон «в настоящее время располагает большим инфраструктурным потенциалом, чем необходимо для проведения операций».

В марте американские сенаторы сочли недостаточным планируемое Дональдом Трампом увеличение военного бюджета ВС США. Президент предложил увеличить военные расходы США в 2018 году на 54 миллиарда долларов, в то время как сенаторы считают, что бюджет Пентагона должен быть увеличен на 91 миллиард долларов.