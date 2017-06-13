Петербурженку отправили к психиатрам за пробитую дверь полицейской машины

Уличную хулиганку посчитали опасной для окружающих и отправили к психиатрам после нападения на полицейскую машину в центре Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», женщину остановили за мелкое хулиганство у дома 4 по Исаакиевской площади около часа дня 12 июня. Когда петербурженку, которая отказывалась представляться или показывать документы, пытались усадить в полицейский «Форд», она каблуком пробила дверь спецмашины.

Поведение задержанной показалось стражам правопорядка странным, и они вызвали скорую, которая увезла задержанную в психиатрическую больницу № 2 на осмотр специалистами.