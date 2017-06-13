Директор телеканала «Культура» признал массовые увольнения сотрудников

Директор, главный редактор телеканала «Россия-Культура» Сергей Шумаков подтвердил увольнение нескольких десятков сотрудников.

Как рассказал Шумаков в интервью «Коммерсанту», телеканал покинули 114 человек. Всего на «Культуре», сообщил он, работают около 700 человек.

Увольнения глава канала объяснил модернизацией, в том числе переходом на вещание в формате HD и переездом в новый технический комплекс на Шаболовке, откуда будут вести вещание все каналы ВГТРК.

«Модернизация предполагает сокращение штата сотрудников», — сказал Шумаков, добавив, что «придется освободиться от многих дублирующих функций». Отвечая на вопрос, будет ли вторая волна увольнений, Шумаков сказал: «Не думаю».

«Это люди, которые в силу возраста или профессиональных качеств не отвечают требованиям, которые сегодня предъявляются сотрудникам канала. Повторюсь, канал не обновлялся в течение последних лет десяти совсем. Кроме того, это административный и технический персонал, о котором я говорил выше [Шумаков о попавших под сокращение сотрудниках]», – цитирует топ-менеджера издание.

Ранее Republic со ссылкой на источники сообщил, что с телеканала «Культура» уволены 200 – 300 человек. Собеседники издания назвали возможными причинами сокращения оптимизацию штата и переезд в новый офис. До сокращений, по словам источников Republic, на телеканале работали около 800 человек.

Шумаков в интервью «Коммерсанту» назвал эту цифру сильно завышенной, добавив, что часть сотрудников, попавших под сокращение, удалось «устроить на другие места».

Телеканал «Культура», входящий в холдинг ВГТРК, вещает с ноября 1997 года.