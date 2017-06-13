В СПЧ назвали действия протестовавших в Москве «безуспешной попыткой сорвать праздник»

Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Яна Лантратова, которая накануне наблюдала за действиями полиции во время протестных акций в Москве, заявила, что полицейские и сотрудники Росгвардии на митинге на проспекте Сахарова вели себя корректно.

«На проспекте Сахарова митингующих было немного (не более двух тысяч), все спокойно подходили через рамки, несли плакаты с лозунгами против закона о реновации, в поддержку обманутых дольщиков. Впереди была установлена сцена, оборудованная звуком... Все условия для проведения согласованного митинга были соблюдены»,— отметила госпожа Лантратова.

При этом, по ее словам, на Тверской улице ситуация была совсем иная. Там активисты выбрали «провокационный путь» и «создали давку». Яна Лантратова рассказала, что митингующие скандировали лозунги, выкрикивали нецензурные и оскорбительные фразы в адрес сотрудников полиции и ОМОНа, залезали на деревья, столбы, строительные леса, крыши зданий. «Характеризовать все происходящее можно лишь как безуспешную попытку сорвать праздник. Мирные граждане были вынуждены покинуть улицы со своими детьми во избежание опасности»,— рассказала член Совета.

Через проспект Сахарова прошло около 3,5 тыс. человек (по данным полиции — 1800 человек), их заботила в основном московская программа реновации. При этом оппозиционер Алексей Навальный призвал сторонников выйти на Тверскую, где мэрия проводила исторический фестиваль «Времена и эпохи». Власти Москвы назвали эти призывы провокацией. По данным СМИ, всего в ходе митингов в столице был задержан 731 человек, двух активистов отвезли в Следственный комитет — их обвиняют в распылении перцового баллончика на полицейских.