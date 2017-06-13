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13.06.2017 08:45
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Воры проломили пол в банке на Пискарёвском

Операцию по краже денег и ценностей из сейфов банка в Красногвардейском районе Петербурга прервала сигнализация. Воры успели проломить пол, но не смогли вскрыть ячейки.

Как стало известно «Фонтанке», с заявлением о порче недвижимого имущества в 66-й отдел полиции около 23 часов 12 июня пришел один из топ-менеджеров банка «Уралсиб». Он сообщил, что в районе 20.20 сотрудники филиала на Пискарёвском проспекте обнаружили дырку в полу в сейфовой комнате.

В разгар праздничных выходных воры проломили пол из подвала – предположительно с помощью домкрата. Однако, судя по всему, их спугнула сигнализация, и они, не вскрыв ячейки, ушли. Прибывшая на место полиция обнаружила следы тщательной подготовки к преступлению. Так, например, за несколько дней до кражи злоумышленники поменяли замок на двери в подвал, установленный банком, на свой.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

 

 


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