Двое погибли в квартирном пожаре на Лёни Голикова

Хозяева квартиры в Кировском районе Петербурга задохнулись от дыма, их гостью удалось спасти. Предполагается, что причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Как сообщала пресс-служба городского МЧС, информация о пожаре в доме №50 по улице Лёни Голикова поступила около 21:40 двенадцатого июня. Уже через двадцать минут все работы на месте были закончены. Огонь уничтожил четыре квадратных метра обстановки в двухкомнатной квартире. К тушению привлекали три расчёта и дюжину пожарных.

По информации «Фонтанки», в квартире обнаружили тела двух человек. По предварительной информации, женщина 92 лет и её 63-летний сын отравились угарным газом. Ещё одна пенсионерка, 65-ти лет, госпитализирована в тяжёлом состоянии – также с отравлением и небольшим ожогом ступни. По всей видимости, женщина была в гостях у знакомых.

По одной из версий, причиной пожара стало курение в квартире.