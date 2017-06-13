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13.06.2017 08:21

Прокуратура Турции вышла на предполагаемых заказчиков убийства российского посла

Прокуратура Турции установила личности пяти предполагаемых заказчиков убийства российского посла Андрея Карлова, сообщила газета Hurriyet Daily News со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, прокуратура предполагает, что один из пяти подозреваемых мог стать заказчиком убийства российского дипломата. Все они проживали в отеле, где произошла трагедия, и могли контактировать с убийцей Мевлютом Алтынташем.

Правоохранители также установили, что Алтынаш за несколько дней до убийства посещал торговый центр неподалеку от отеля, где провел онлайн-разговоры при помощи приложения FaceTime с одним из подозреваемых, а потом встречался с ним в отеле.

Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма", убийство в данный момент расследуется совместной группой из российских и турецких специалистов.

 

 

Источник: РИА Новости


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09.06.2017 12:50
«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов
Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
www.newnordic-thailand.com
09.06.2017 09:00
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup
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