Путин обвинил США в поддержке чеченских террористов

США осуществляли поддержку террористов в Чечне, когда федеральные войска проводили в этом регионе кампанию. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

«Если говорить о политической поддержке, это не нуждается в доказательствах. Это же публично делалось, открыто. А что касается оперативной поддержки, финансовой — у нас есть такие доказательства и, более того, некоторые из них мы даже представили нашим американским коллегам», — сказал он.

По словам Путина, он сообщил об этом экс-президенту США Джорджу Бушу. Он показал ему и назвал фамилии сотрудников американских спецслужб, которые работали на Кавказе и «не просто оказывали какую-то общеполитическую поддержку, а оказывали техническую поддержку, перебрасывали там боевиков из одного места в другое».

«Реакция президента США была очень правильной, очень негативной. Он сказал: «Я с этим разберусь», — сказал Путин.

Также Путин обвинил США в использовании террористов для раскачки ситуации в России.

В России четырехсерийный фильм «Интервью с Путиным» 19–22 июня покажет Первый канал.