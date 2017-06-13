В Забайкалье умер водитель разбившегося автобуса с паломниками

Количество жертв ДТП с паломниками в Забайкалье увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил представитель минздрава региона.

«13 июня в 09:15 (03:15 мск) скончался четырнадцатый пострадавший, который находился в реанимации Петровск-Забайкальской центральной районной больницы. Скончался водитель автобуса», — рассказала сотрудница ведомства.

Она также добавила, что в настоящий момент в больнице остается одна женщина, она находится в реанимации в тяжелом состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Автобус с православными паломниками, которые возвращались в Читу после поездки по святым местам, упал с насыпи в районе поселка Хохотуй в ночь на 12 июня. В нем находился 51 человек. 10 человек погибли на месте, позднее скончались в больницах еще трое.

В отношении водителя транспортного средства было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Следственный комитет проводит проверку по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и статье 293 («Халатность») УК РФ.

День 13 июня стал в Забайкальском крае днем траура по жертвам аварии.