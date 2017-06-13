В отделах полиции ночуют 400 задержанных на Марсовом поле

Четыреста задержанных на Марсовом поле петербуржцев оставили ночевать в отделах полиции. За отказ ехать в Удельный парк на антикоррупционный митинг на них составили протоколы за неповиновение (статья 19.3 КоАП), предусматривающее арест до пятнадцати суток.

Как сообщила «Фонтанке» координатор группы помощи задержанным Александра Крыленкова, в оформлении доставленных с Марсова поля был задействован 31 отдел полиции.

«Отличительной чертой задержаний 12 июня от прежних протестных акций стала не только масштабная вовлеченность районных подразделений, но и массовое удержание задержанных на ночь, – уточнила Крыленкова. – Полиция, пожалуй, впервые столь активно составляет протоколы за неповиновение».

По словам координатора, младшим задержанным является петербуржец 2003 года рождения (13-14 лет), старшим – 61-летний.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что четверть доставленных, около 140, составляют несовершеннолетние. У штаба помощи задержанных другая информация.

«У нас есть данные только по 39 лицам моложе восемнадцати», – пояснила Крыленкова.

Как отметил депутат ЗакСа Борис Вишневский, объехавший четыре отдела полиции и центр временного содержания несовершеннолетних, средний возраст доставленных с Марсова – от 18 до 23 лет.

«Почти все очень молоды. Я встречал единицы граждан постарше. Почти нет девушек», – добавил Вишневский.

В Сети выложены несколько списков по автобусам, которые развозили задержанных. Например, несчастный «Летучий Голландец», колесивший по городу более трех часов в поисках свободного отдела полиции, взял на борт задержанных со средним возрастом 25 лет. Еще один транспорт, взял на борт 34 человек со средним возрастом 29 лет.

Последних несовершеннолетних отпустили по домам ближе к полуночи. Полиция объясняет проволочку отсутствием оперативной связи с законными представителями.

Наплыв нежданных посетителей столкнул полицейские подразделения с бытовыми трудностями. В 51-м отделе Московского района задержанных несколько часов держали без возможности сходить в туалет. В 24-м отделе Невского района ночуют девятнадцать человек, семнадцать из них – на стульях и только двое в камерах. У 74-го отдела Красносельского района автобус с задержанными простоял шесть часов из-за невозможности разместить их в помещениях.

К вечеру 12 июня все судьи Дзержинского суда (ему подсудна территория Марсова поля) были срочно вызваны на работу. Была рассмотрен только один материал. Участница протестных событий Ангелина Высоцкая арестована на пять суток и оштрафована на десять тысяч рублей за отказ ехать в Удельный парк - там власти согласовали митинг штабу Навального и подогнали к Марсову автобусы для коллективной развозки.

Первые процессы над задержанными начнутся 13 июня с девяти часов утра. Время для рассмотрения 400 материалов (в них по два протокола – за неповиновение и участие в несанкционированной акции) спрогнозировать невозможно. По некоторым данным, все десять судей отложат текущие дела и займутся только задержанными.

12 июня на Марсовом поле собрались десять тысяч человек для участия в протестном митинге, организованном сторонниками главой Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Символом антикоррупционной акции стала надувная утка, изъятая полицией. Ее, возможно, представят в суде в качестве вещественного доказательства политического умысла участников. Одновременно на Дворцовой площади власти и горожане отмечали День России правильно, с Ольгой Бузовой и Кларой Кокой, и полиция сделала все возможное, чтобы не смешивать по-разному настроенные патриотические группы.