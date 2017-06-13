Алексей Навальный арестован на 30 суток

Симоновский суд Москвы признал оппозиционера Навального виновным в повторном нарушении порядка проведения митингов и неповиновении сотрудникам полиции.

Как сообщает сам глава Фонда борьбы с коррупцией в своем twitter 13 июня, его арестовали на 30 суток.

«Мало того, что они всю страну разворовали, так я ещё из-за них концерт Depeche Mode в Москве пропущу», – пишет оппозиционер.

Как сообщалось ранее, Алексей Навальный был задержанием 12 июня в подъезде собственного дома.