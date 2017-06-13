Алексей Навальный арестован на 30 суток
Симоновский суд Москвы признал оппозиционера Навального виновным в повторном нарушении порядка проведения митингов и неповиновении сотрудникам полиции.
Как сообщает сам глава Фонда борьбы с коррупцией в своем twitter 13 июня, его арестовали на 30 суток.
«Мало того, что они всю страну разворовали, так я ещё из-за них концерт Depeche Mode в Москве пропущу», – пишет оппозиционер.
Как сообщалось ранее, Алексей Навальный был задержанием 12 июня в подъезде собственного дома.
Справка:
12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие снова потребовали от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон». Инициативу поддержали в 187 городах страны во многих из которых мероприятия согласовали.
Однако в Москве, где шествие сначала согласовали на проспекте Сахарова, запретили устанавливать экраны и звуковое оборудование, из-за чего поздно вечером 11 июня Навальный объявил, что акция переносится на Тверскую улицу. Мэрия Москвы впоследствии согласовала и акцию и на Тверской.
Ранее массовые митинги против коррупции высших чиновников прошли 26 марта. По данным штаба Навального, об участии заявили 84 города, 21 из которых получил разрешение властей на проведение мероприятий. В большинстве городов, в том числе в Москве и в Петербурге, прошли несогласованные акции.
В Петербурге на Марсовом поле и на Дворцовой площади задержали более 500 человек. По данным администрации города, в несанкционированном митинге приняли участие около 3,5 тысяч человек, по данным счетчика – десять тысяч.