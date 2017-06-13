Журналиста «Собаки.ру» оставят на ночь в отделе полиции

Журналиста издания «Собака.ру» Ксению Морозову оставят ночевать в 12-м отделе полиции во Фрунзенском районе. Сотрудники правоохранительных органов посчитали, что корреспондент нарушила общественный порядок 12 июня на Марсовом поле.

Как сообщила «Фонтанке» глава союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти Людмила Фомичева, журналист Ксения Морозова останется в 12 отделе полиции до суда. «В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что суд намечен на завтра. На просьбу отпустит журналиста с пресс-картой заявили, что она нарушала общественный порядок», – добавила Фомичева.

Отметим, что ранее на Марсовом поле задержали фотографа Давида Френкеля, несмотря на предъявление им пресс-карты, спустя непродолжительное время его отпустили.

Всего после несанкционированного митинга было доставлено в полицию 548 человек, из них 140 не достигли 18 лет.