Девушка отсидит пять суток за то, что отказалась ехать в Удельный парк

Дзержинский суд Петербурга арестовал первую участницу массовых протестов на Марсовом поле. Она отправлена в изолятор на пять суток и оштрафована на десять тысяч .

Как сообщили «Фонтанке» оппозиционеры, к 23 часам 12 июня Дзержинский суд рассмотрел первые административные протоколы, составленные полицией после массового протеста в Петербурге. Привлеченной оказалась девушка. Ей вменили статью 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка митингов». За то, что участница акции на Марсовом поле отказалась садиться в автобус и уехать в Удельный парк, согласованный властями для оппозиционного мероприятия, она арестована на 5 суток. За участие в несанкционированном митинге она получила штраф 10 тысяч рублей.

По данным «Фонтанки», административные протоколы составлены на 400 человек. Им всем вменяют неповиновение полиции, за что предусмотрен арест.

12 июня на Марсовое поле вышли десять тысяч человек для участия в антикоррупционном митинге. В отделы полиции свезены 548 человек. Часть задержанных была отпущена без составления административных протоколов. К позднему вечеру 12-го июня все судьи Дзержинского суда были вызваны на работу для рассмотрения материалов на участников акции.