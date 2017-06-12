ОНК: В 24 отделе полиции никого не били

Общественная наблюдательная комиссия Петербурга вечером 12 июня посетила 24 отдел полиции на проспекте Большевиков, 59 корпус 3, откуда ранее поступали сообщения о криках и пропаже активиста.

Как сообщил «Фонтанке» председатель петербургской ОНК Александр Холодов, он пообщался с Тимуром Чихарёвым и его супругой и выяснил, что жалоб на действия полиции у них нет. «Тимур пререкался и громко выражал недовольство из-за того, что его попросили снять шнурки перед тем, как отправить в камеру. Задержанных в этом отделе оставляют на ночь, по идее всех должны были распределить по камерам, но их явно не хватит», – отметил он. Со слов полицейских, Тимур и его супруга активней всего вели себя среди двух десятков задержанных, из-за чего их было принято решение отправить в камеру. В то же время, по словам Холодова, у Чихарева есть претензии к действиям Росгвардии, которые жестко действовали при его задержании.

«На руках у Тимура были синяки», – сообщил он.

Ранее к 24 отделу приехал депутат Максим Резник, однако внутрь его не пустили. Также, по словам очевидцев, на проспект Большевиков, 59 корпус 3 приехали представители главка.

Напомним, там находятся два десятка задержанных, они сообщали, что за 7 часов им так и не выдали протоколов о задержании, однако опросили сотрудники центра по борьбе с экстремизмом.

Всего на Марсовом поле 12 июня задержали 548 человек, четверть из них — дети.