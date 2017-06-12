ОНК: В 24 отделе полиции никого не били
Общественная наблюдательная комиссия Петербурга вечером 12 июня посетила 24 отдел полиции на проспекте Большевиков, 59 корпус 3, откуда ранее поступали сообщения о криках и пропаже активиста.
Как сообщил «Фонтанке» председатель петербургской ОНК Александр Холодов, он пообщался с Тимуром Чихарёвым и его супругой и выяснил, что жалоб на действия полиции у них нет. «Тимур пререкался и громко выражал недовольство из-за того, что его попросили снять шнурки перед тем, как отправить в камеру. Задержанных в этом отделе оставляют на ночь, по идее всех должны были распределить по камерам, но их явно не хватит», – отметил он. Со слов полицейских, Тимур и его супруга активней всего вели себя среди двух десятков задержанных, из-за чего их было принято решение отправить в камеру. В то же время, по словам Холодова, у Чихарева есть претензии к действиям Росгвардии, которые жестко действовали при его задержании.
«На руках у Тимура были синяки», – сообщил он.
Ранее к 24 отделу приехал депутат Максим Резник, однако внутрь его не пустили. Также, по словам очевидцев, на проспект Большевиков, 59 корпус 3 приехали представители главка.
Напомним, там находятся два десятка задержанных, они сообщали, что за 7 часов им так и не выдали протоколов о задержании, однако опросили сотрудники центра по борьбе с экстремизмом.
Всего на Марсовом поле 12 июня задержали 548 человек, четверть из них — дети.
Справка:
12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие повторно потребовали от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».
Инициативу поддержали в 187 городах страны во многих из которых мероприятия согласовали. Однако в Москве, где шествие сначала согласовали на проспекте Сахарова, запретили устанавливать экраны и звуковое оборудование, из-за чего поздно вечером 11 июня Навальный объявил, что акция переносится на Тверскую улицу. Мэрия Москвы впоследствии согласовала акцию и на Тверской.
В Петербурге оппозиция разрешения не добилась и вышла на Марсово поле. По предварительным данным, на митинг пришло около 10 тысяч человек.
Ранее массовые митинги против коррупции высших чиновников прошли 26 марта. По данным штаба Навального, об участии заявили 84 города, 21 из которых получил разрешение властей на проведение мероприятий. В большинстве городов, в том числе в Москве и в Петербурге, прошли несогласованные акции. В Петербурге задержали 131 участника, в Москве — более тысячи. Отмечается, что среди протестующих была в основном молодёжь: студенты и даже школьники.