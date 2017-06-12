Все судьи Дзержинского суда срочно вызваны на работу

Судьи Дзержинского районного суда Петербурга срочно вызваны на работу. Это связано с массовыми задержаниями на Марсовом поле. Дела протестующих будет рассматривать весь судебный состав.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Аркадий Чаплыгин, процессы над участниками митинга 12 июня были назначены уже на сегодняшний вечер. К 21.00 планировалось доставить первых задержанных.

«Я прибыл в суд заранее. Приставы сообщили, что все десять судей вызваны на работу и находятся в служебных кабинетах», – уточнил защитник.

К девяти вечера никого не доставили, Чаплыгин уехал из суда. По данным «Фонтанки», к 22.30 полиция все же привезла первую партию участников протестов – из 29-го отдела полиции Московского района.

Дела задержанных будут рассматривать все судьи по уголовным и гражданским делам.

12 июня на Марсовом поле прошел митинг против коррупции. В нем участвовали десять тысяч человек. Задержаны 548 участников и надувная утка. Ее планируется привлечь в качестве вещественного доказательства.