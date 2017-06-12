В отдел полиции на Большевиков к задержанному приехала скорая

В отдел полиции №24 приехала скорая. Помощь понадобилась одному из активистов.

Как рассказали «Фонтанке» находящиеся в отделе на Большевиков, 59 корпус 3, их держат в помещении с 16 часов, однако протоколы до сих пор не выданы. «Тимур Чихарёв обратился к полиции с просьбой выдать ему протокол, его увели, и уже час, как мы его не видели», – сообщил «Фонтанке» задержанный на митинге на Марсовом поле Филипп Егоров.

По его словам, из помещения, куда увели молодого человека, были слышны крики и стук. Позже, по рассказам задержанных, полицейские пригласили жену Тимура «помочь ему подняться», после того, как женщина вошла в помещение, ее также задержали по статье 19.3 КоАп (неповиновение полиции).

«Сейчас приехала скорая, они осмотрели кого-то, но не говорят ничего о состоянии человека. Врачей также попросили с ними побеседовать сотрудники центра по борьбе с экстремизмом», – рассказали задержанные.

Отметим, что по итогам акции на Марсовом поле 12 июня в отделы полиции отвезли 548 человек, четверть из них — несовершеннолетние. Ожидается, что к ночи молодых людей повезут в суд.