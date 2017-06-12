Задержанную на Марсовом поле надувную утку доставят в суд

Полиция Петербурга намерена доставить в суд надувную утку, изъятую на Марсовом поле. Она, как предполагается, будет служить вещественным доказательством по делам о незаконных акциях политического толка.

Как стало известно «Фонтанке», к вечеру 12 июня в полиции определились с будущей судьбой, пожалуй, самой яркого предмета протестного интерьера – большой надувной утки. Сегодня она гуляла поверх голов тысяч митингующих, но впоследствии была задержана. Теперь ей отведена роль вещественного доказательства. Вероятно, утку доставят в суд в качестве подтверждения тому, что собравшиеся на Марсовом имели стойкие политические установки.

По данным «Фонтанки», потребность в утке у полиции возникла после того, как некоторые задержанные выдвинули версию о непричастности к протестам против коррупции. Они уверяли, что посещали устроенный Смольным военно-патриотический фестиваль, и попали в оцепление ОМОНа лишь по несчастливой случайности. Известно также, что в некоторых отделах у доставленных петербуржцев пытались снять отпечатки пальцев (добровольно). Эти попытки запустили слух, что полиция пытается установить участников протеста, которые прикасались к надувной утке во время ее прогулки над головами, и таким образом стопроцентно доказать причастность к инициированной Навальным акции. Утка стала прочным символом борьбы с коррупцией после фильмов ФБК оппозиционера.

12 января на Марсово поле вышли десять тысяч человек. Полиция задержала 548 участников и распределила их по тридцати отделам. В некоторых, как сообщают «Фонтанке» очевидцы, работа по составлению протоколов даже не началась.