Как медиацентр Смольного прокомментировал митинг на Марсовом

Медиацентр Смольного прокомментировал вечером события, развернувшиеся днем 12 июня на Марсовом поле. Напомним, сегодня там прошел массовый митинг против коррупции, в котором участвовало более 10 тысяч человек. Задержано и увезено в полицию 548 человек, из них четверть – несовершеннолетние. Ожидается, что рассмотрение первых протоколов за участие в несанкционированной акции (статья 20.2 КоАП) или неповиновение полиции (19.3) начнется уже сегодня.

Однако в медиацентре восприняли события в городе по-другому. "Петербург масштабно и красочно отметил День России, – сообщается в пресс-релизе. – Один из главных государственных праздников Российской Федерации Санкт-Петербург отметил с большим размахом В каждом районе города проходили праздничные концерты, акции и розыгрыши".

Собственно сами события на Марсовом были описаны следующим образом:

"Яркие события прошли и в еще одном достопримечательном месте городе – на Марсовом поле, где собрались герои четырех эпох. На нескольких площадках для гостей праздника организовали выставки вооружения бывших времен и современной боевой техники. Также патриотические клубы Северной столицы организовали историческую реконструкцию, а бойцы казачьих объединений показали свои уникальные навыки владения кнутом и шашкой.



Однако праздник в этой части города захотели сорвать митингующие. К часу дня исторический фестиваль пришлось свернуть. Участники протестной акции решили выразить свой протест не в Удельном парке, где был согласован митинг, а именно в центре города, незаконно сорвав людям праздник. Активисты решили несанкционированно митинговать на Марсовом поле. Однако, чтобы избежать столкновения протестующих с органами правопорядка, администрация города приняла все меры. Активистам предоставили питание и автобусы для трансфера до Удельного парка. Однако 548 человек все же пришлось задержать.



Как признаются, горожане, которые просто пришли отдохнуть на Марсово поле, такая выходка активистов заставила поволноваться, но праздник не испортила. Александра Уварова приехала с маленьким сыном из Уфы специально на День России. Ранее в Северной столице не была. «Я в восторге от города, от праздника, от организации. Все проходит нереально круто! Я такого за всю свою жизнь ни разу не видела. Что я думаю о митинге? Он безусловно подпортил впечатления. Но самое ужасное, что эти люди со стороны выгляди совсем неорганизованными и агрессивными. Мне кажется, что они сами не знали, за что боролись. Я надеюсь, что другие туристы тоже смогли не придать этому особое значение», – подчеркнула собеседница".