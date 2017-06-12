Еще
22:55 12.06.2017
Пришлите свою новость!
22:48
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Николая Расторгуева
22:45
Очевидцы: В ДТП у Оредежа двое погибли, пострадали четверо, в том числе дети
22:36
Все судьи Дзержинского суда срочно вызваны на работу
22:09
Задержанную на Марсовом поле надувную утку доставят в суд
21:47
В отдел полиции на Большевиков к задержанному приехала скорая
21:20
Как медиацентр Смольного прокомментировал митинг на Марсовом
20:51
Тренер Грегуччи отправился на переговоры с «Зенитом»
20:48
«Зенит» готов платить Паредесу €3 млн в год
20:44
Полиция изучает видео нападения на сотрудника в Петербурге
20:01
ГУ МВД: Четверть задержанных на Марсовом - несовершеннолетние
19:47
Правительство Финляндии будет расформировано
19:39
Ночи Каравайчука у Дворцового моста продлили до пятницы
19:33
«Летучий Голландец» с задержанными на борту обреченно кружит по Петербургу
19:31
ДТП с автобусами: в Забайкалье уже 13 жертв, а в Крыму 20 пострадавших
18:48
На Марсовом поле задержан внук Бориса Стругацкого
18:45
Бутон сверхкрупной «Царицы ночи» покажут сегодня вечером
18:45
На греческом Лесбосе сильное землетрясение
18:40
Из 548 задержанных в Петербурге больше тридцати - несовершеннолетние
18:37
Навальному грозит до 30 суток ареста
18:33
Владимир Путин показал свой кабинет школьникам
18:30
Фестиваль цветов: карикатура южных зим
17:58
Более 500 человек задержано на протестах в Петербурге
17:58
В Москве задержали распылившего газ на Пушкинской площади
17:52
Московская мэрия: Определенное количество граждан испортили настроение
17:41
Дело «Шалтая-Болтая» засекретили
17:16
Глава штаба Навального в Петербурге задержана за препирательства с полицией в подъезде
17:06
Огромный «флаг» проехал по ЗСД
16:58
На несуществующих двигателях сибиряк заработал три миллиона
16:49
Оппозиционеров не выпустили с Дворцовой к Исаакию
16:43
Часть протестующих с Марсова поля дошла до Дворцовой
16:25
Участники митинга на Марсовом пытаются пройти на Дворцовую
16:14
Смольный: 3500 горожан приняли участие в оппозиционном митинге на Марсовом; задержаны более трехсот
16:10
На митинге на Марсовом насчитали около 10 тысяч человек
15:51
На Марсовом - инцидент с радужным флагом; девушке прыснули в лицо газом
15:47
На КАДе закрывают съезд на Софийскую
15:38
Дерущихся мигрантов на Парнасе разнимала полиция
15:29
На Пушкинской площади в Москве распылили газ; идут задержания
15:22
Полицейские отпустили депутата Максима Резника
15:16
Спасатели нашли тела 59 пассажиров упавшего у берегов Мьянмы самолета
15:11
Российские туристы больше суток не могут вернуться из Барселоны
15:00
Москва отчиталась о полном уничтожении запасов зарина
14:52
Около 300 человек уже задержаны в Петербурге на Марсовом поле
14:45
Порошенко запретил георгиевскую ленту на Украине
14:38
Стало известно, за что задержали Алексея Навального
14:37
Центр города в пробках из-за парада на Невском
14:28
На Марсовом задержаны уже 60 протестующих и депутат Резник
14:25
В ДТП с автобусом под Томском погиб ребенок, пострадавших более 20
14:20
На Марсовом появилась огромная утка
14:18
Листовки перед акциями 12 июня в Петербурге раздавал экс-сотрудник прокуратуры
14:12
На Марсовом протестующих взяли в кольцо и задерживают
14:09
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
14:06
В Токсово на акцию протеста пришли три человека
13:40
Смертельное ДТП под Пушкином: фургон и самосвал столкнулись и вспыхнули
13:35
В Москве задержан Алексей Навальный
13:29
На Марсовом поле завершили военно-патриотический фестиваль
13:21
Мэрия Москвы рассказала, кто будет «потенциальным клиентом полицейских» на Тверской
13:15
На Марсовом поле начались задержания
13:11
Смольный предложит активистам уехать с Марсова поля митинговать в Удельный парк
13:03
Дуров заявил о попытке подкупа сотрудников в США и давлении ФБР
12:47
В Петербурге задержали вышедшего из дома активиста "Открытой России"
12:35
Ради сторонников Навального гулянье на Марсовом поле - до 13 часов
12:33
В Норильске задержаны около 10 участников антикоррупционной акции
12:31
В центре Санкт-Петербурга закрывают движение для парада оркестров
12:25
Определился пятый кандидат в президенты Финляндии
12:25
Мэрия Москвы разрешила гулянья оппозиционеров на Тверской
12:19
Антикоррупционные митинги на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири собрали тысячи участников
12:03
В Новосибирске на митинг против коррупции вышли от трех до пяти тысяч человек
12:00
В Казани полицейские задержали организатора митинга оппозиции и трёх участников
11:54
МИД Украины предложил обязать россиян оповещать о въезде в страну
11:52
Женщина погибла при пожаре на проспекте Просвещения
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
12.06.2017 20:48

«Зенит» готов платить Паредесу €3 млн в год

«Зенит» заинтересован в переходе аргентинского полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса.

«Рома» оценивает игрока в €25 млн, и российский клуб готов заплатить эту сумму, сообщает 12 июня портал IlSussidiario.

По данным источника, «Зенит» готов платить Паредесу €3 млн в год, хотя в «Роме» он получает лишь €1 млн за сезон. Действующий контракт Паредеса рассчитан до 2019 года.

В сезоне-2016/17 22-летний Паредес провёл 27 матчей в итальянской Серии А (из них 15 — в основном составе), забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: Чемпионат.ком


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00

КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера

Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54

Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах

XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07

ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»

В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Тренер Грегуччи отправился на переговоры с «Зенитом»
«Зенит» готов платить Паредесу €3 млн в год
Футболист сборной Дании назвал отморозками казахстанских игроков
Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в десятый раз
Сборная России выиграла чемпионат мира по практической стрельбе из карабина
Освещать Кубок конфедераций ФИФА разрешила трем российским каналам
Вратарь «Халла» понадеялся на приход в клуб российских игроков вслед за Слуцким
Болельщики избили кикбоксера, который нокаутировал соперника исподтишка
«Зенитовца» Кокорина поздравляют с рождением сына
Мальчик выбежал на поле во время матча Латвия — Португалия, чтобы обнять Роналду
Киви, 11 лет трезвости и бронетранспортеры на Васильевском острове
Приехали вернуть Кубок
Поднимем высоко сегодня вновь сияющую славу Португалии
Дойчланд юбер аллес
Частичка сердца
Кого отправляют в "Зенит"
25 секунд на реванш
Перемена мест слагаемых. Вперед в прошлое
Монополия на регби
Новый самолет как преодоление себя
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Полиция изучает видео нападения на сотрудника в Петербурге

Оппозиционеров не выпустили с Дворцовой к Исаакию

Алина Циопа

Фестиваль цветов: карикатура южных зим

Новости компаний
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.