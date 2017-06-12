Тренер Грегуччи отправился на переговоры с «Зенитом»

Итальянский тренер Анджело Грегуччи близок к тому, чтобы войти в штаб Роберто Манчини, недавно возглавившего петербургский «Зенит», сообщает 12 июня сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Встреча между Грегуччи и руководителями сине-бело-голубых должна состояться сегодня. На ней будет обсуждаться возможность включения Анджело в число тренеров петербургской команды. Специалист уже вылетел в Россию.

Грегуччи ранее помогал Манчини в «Фиорентине», «Манчестер Сити» и «Интере». Кроме того, он был наставником «Алессандрии», сенсационно пробившейся в полуфинал Кубка Италии в 2016 году.