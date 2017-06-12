ГУ МВД: Четверть задержанных на Марсовом - несовершеннолетние

Среди 548 задержанных 12 июня в ходе несанкционированной антикоррупционной акции на Марсовом поле четверть — несовершеннолетние. Это примерно 140 человек. Таковы данные ГУ МВД по Петербургу, которые стали известны к концу дня.

13 июня в российских школах сдают единый государственный экзамен по иностранному языку, этот аргумент задержанные также пытались использовать в разговоре с дежурными в отделах полиции. «Зато выспитесь», – прозвучало в ответ.

Напомним, ранее сообщалось о тридцати несовершеннолетних среди задержанных.