ГУ МВД: Четверть задержанных на Марсовом - несовершеннолетние
Среди 548 задержанных 12 июня в ходе несанкционированной антикоррупционной акции на Марсовом поле четверть — несовершеннолетние. Это примерно 140 человек. Таковы данные ГУ МВД по Петербургу, которые стали известны к концу дня.
13 июня в российских школах сдают единый государственный экзамен по иностранному языку, этот аргумент задержанные также пытались использовать в разговоре с дежурными в отделах полиции. «Зато выспитесь», – прозвучало в ответ.
Напомним, ранее сообщалось о тридцати несовершеннолетних среди задержанных.
Справка:
12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие повторно потребовали от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».
Инициативу поддержали в 187 городах страны во многих из которых мероприятия согласовали. Однако в Москве, где шествие сначала согласовали на проспекте Сахарова, запретили устанавливать экраны и звуковое оборудование, из-за чего поздно вечером 11 июня Навальный объявил, что акция переносится на Тверскую улицу. Мэрия Москвы впоследствии согласовала акцию и на Тверской.
В Петербурге оппозиция разрешения не добилась и вышла на Марсово поле. По предварительным данным, на митинг пришло около 10 тысяч человек.
Ранее массовые митинги против коррупции высших чиновников прошли 26 марта. По данным штаба Навального, об участии заявили 84 города, 21 из которых получил разрешение властей на проведение мероприятий. В большинстве городов, в том числе в Москве и в Петербурге, прошли несогласованные акции. В Петербурге задержали 131 участника, в Москве — более тысячи. Отмечается, что среди протестующих была в основном молодёжь: студенты и даже школьники.