Полиция изучает видео нападения на сотрудника в Петербурге

В Петербурге за нападение на полицейского разыскивается участник протестов на Марсовом поле 12 июня. Стычка случилась при задержаниях у памятника Жертвам революции.

Как стало известно «Фонтанке», вечером в полиции Центрального района началась проверка по факту нападения на сотрудника ОМОН. После установления личности неизвестного материалы, возможно, будут переданы в Следственный комитет.

Вероятно, поводом для проверки стал инцидент у памятника Жертвам революции. Во время точечных задержаний участники протестов оказались полицейским сопротивление. Один из них, в светлой ветровке, нанес бойцу ОМОН удар в спину. Как следует из видео, этот момент не остался незамеченным оперативным сотрудником в штатском. Он снимал задержания на свою камеру. Сотрудник попытался догнать неизвестного в ветровке, но споткнулся о случайно или намеренно выставленную ногу.

12 июня на Марсово поле вышли десять тысяч человек. Они откликнулись на призыв Алексея Навального устроить антикоррупционную акцию. Задержаны 548 человек, четверть из них – несовершеннолетние. Массовость и строптивость протеста, возможно, стала сюрпризом для полиции. К вечеру десятки участников так и не распределены по отделам полиции. Вместе с тем, ожидается, что рассмотрение первых протоколов за участие в несанкционированной акции (статья 20.2 КоАП) или неповиновение полиции (19.3) начнется уже сегодня.