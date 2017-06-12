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12.06.2017 19:33
2 Комментариев

«Летучий Голландец» с задержанными на борту обреченно кружит по Петербургу

Больше трех часов бороздит просторы Петербурга автобус с задержанными на Марсовом поле и не может найти пристанище. Во всех отделах полиции ему отказывают в гостеприимстве.

читатель "Фонтанки"

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Как стало известно «Фонтанке», около четырех часов дня 12 июня от Марсова поля отправился служебный автобус с 46 задержанными. Конечной целью водителя был вакантный отдел полиции, где бы приняли протестующих.

Этот автобус неудачи преследовали одна за другой. На четвертый час блужданий задержанные прозвали его «Летучим Голландцем». «Мы приезжаем к отделу, сопровождающий выходит, возвращается с отказом дежурной части в приеме. Дескать, мест нет», – сообщил «Фонтанке» невольный участник беспросветного путешествия Евгений.

Наконец, автобус отогнали в Петергоф. Водитель остановился перед ОМВД Петродворцового района на улице Первого Мая, 3.

читатель "Фонтанки"

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«Так и стоим. Кажется, и наши сопровождающие готовы взбунтоваться. По меньшей мере, ропщут», – уточнил собеседник «Фонтанки».

По его словам, из «Голландца» отпустили несовершеннолетних. И вроде бы – на все четыре стороны, без оформления протоколов.

12 июня в Петербурге прошел второй антикоррупционный митинг по следам расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон». На Марсово поле пришли около десяти тысяч человек. Полиция задержала 548 участников и прохожих. Среди доставленных в отделы – внук Бориса Стругацкого, более тридцати несовершеннолетних, много девушек. Главу штаба Навального в Петербурге Полину Костылеву задержали в подъезде, составлен административный протокол за неповиновение полиции. Она отказала сотрудникам центра «Э» в совместной поездке до отдела полиции.


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комментарии пользователей (2)
knctntn
12 июня 2017 г. 19:51
А может в Смольный? Пока жора-жлоб на югах расслабляется...
chernousova
12 июня 2017 г. 19:49
Клоуны. Ни одиночного стрелка в дачном поселке не обезвредить без поддержки пары сотни бойцов с бронетехникой, ни задержанных организованно доставить в отдел. На кой хрен я плачу налоги на содержание таких импотентов?
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