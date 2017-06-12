ДТП с автобусами: в Забайкалье уже 13 жертв, а в Крыму 20 пострадавших

Число жертв ДТП с автобусом в Забайкальском крае 12 июня выросло до 13 человек. Одна из пострадавших женщин, по данным регионального минздрава, скончалась в реанимации.

Вообще, за сутки в России случились три крупные аварии, в которых автобусы съезжали с дороги и переворачивались. В Томской области в таком ДТП, как уже сообщалось, погиб младенец и пострадали около двадцати человек.

Примерно столько же пострадавших – в Ялте (Крым), в районе Массандры. Там был и второй участник: рейсовый автобус подтолкнула «ГАЗель», которая, по словам очевидцев, везла оборудование на празднование Дня России. После удара фургон еще немного проехал и завалился сам.

Подробности, фотографии и видео – на «Водителе Петербурга».