На Марсовом поле задержан внук Бориса Стругацкого

Внук Бориса Стругацкого задержан после протеста на Марсовом поле в Петербурге. Он среди прочих тридцати человек вечером 12 июня был доставлен в 6-й отдел полиции Калининского района.

Как сообщил «Фонтанке» депутат Борис Вишневский, который вечером 12 июня объезжает отделы полиции, в 6-м оказался внук писателя Бориса Натановича Стругацкого – Борис Стругацкий.

«Он совершеннолетний, везем задержанным еду и продукты», – уточнил депутат.

Всего в Петербурге задержаны 548 человек, в том числе более тридцати несовершеннолетних.

Антикоррупционный протест состоялся в Петербурге 12 июня на Марсовом поле. Участие в нем приняли около десяти тысяч человек.