На греческом Лесбосе сильное землетрясение

Несколько домов разрушены на острове Лесбос в результате сильного землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости 12 июня со ссылкой на местных жителей.

По словам местной жительницы, дома трясло, падали шкафы, мебель, посуда. Отмечается, что особенно сильно пострадал город Пломари на юге острова.

«Сообщается, что там разрушены несколько домов, одна женщина ранена. Однако точной информации пока нет. Местные власти пока не сообщают, видимо, боятся паники», — рассказала жительница.

По данным Института геодинамики Афинской национальной обсерватории, сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Греции между островами Лесбос и Хиос.