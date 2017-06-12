Из 548 задержанных в Петербурге больше тридцати - несовершеннолетние

Более тридцати несовершеннолетних задержаны в Петербурге 12 июня после антикоррупционной акции на Марсовом поле. Общее количество доставленных в отделы полиции протестующих – 548.

Как сообщили «Фонтанке» в «Открытой России», по состоянию на 18 часов удалось установить личности более тридцати несовершеннолетних, которые были задержаны на Марсовом поле и в окрестностях в связи с протестными митингами.

«Их развезли по всему городу, в оформлении протоколов за участие в несанкционированной акции участвуют сотрудники около двадцати отделов полиции», – уточнили в «Открытой России».

По данным «Фонтанки», всего задержаны 548 человек. В том числе – участники организованного Смольным военно-патриотического фестиваля, который власти завершили досрочно. По словам задержанных, они чуть припозднились на Марсовом поле, попали в оцепление ОМОНа и не смогли убедить полицейских в своей аполитичности.