Навальному грозит до 30 суток ареста

Оппозиционеру, главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному грозит до 30 суток административного ареста.

Об этом в своем фейсбуке написал адвокат Навального Вадим Кобзев.

«Алексей Навальный задержан, телефон и шнурки изъяли. Вменяется ст. 20.2 ч. 8 [КоАП России] — до 30 суток административного ареста», — написал он.

Кобзев добавил, что оппозиционер находится в ОМВД по Даниловскому району.

Вменяемое правонарушение — это повторное совершение административного правонарушения, заключающееся в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга. Наказание предусматривает до 30 суток административного ареста либо штраф от 150 до 300 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в отношении Навального будут составлены административные протоколы для дальнейшей передачи в суд.

Навального задержали днем 12 июня в подъезде собственного дома.

Справка:

12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие снова потребовали от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».

Инициативу поддержали в 187 городах страны во многих из которых мероприятия согласовали. Однако в Москве, где шествие сначала согласовали на проспекте Сахарова, запретили устанавливать экраны и звуковое оборудование, из-за чего поздно вечером 11 июня Навальный объявил, что акция переносится на Тверскую улицу. Мэрия Москвы впоследствии согласовала и акцию и на Тверской.

Ранее массовые митинги против коррупции высших чиновников прошли 26 марта. По данным штаба Навального, об участии заявили 84 города, 21 из которых получил разрешение властей на проведение мероприятий. В большинстве городов, в том числе в Москве и в Петербурге, прошли несогласованные акции. В Петербурге задержали 131 участника, в Москве — более тысячи. Отмечается, что среди протестующих была в основном молодёжь: студенты и даже школьники.